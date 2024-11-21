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Бюджет РФ может получить от повышения налога на прибыль для "Транснефти" 20-40 млрд руб. в год

Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные поступления в бюджет от повышенной ставки налога на прибыль для "Транснефти" могут составлять в пределах 20-40 млрд рублей в год, считает статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Это будет зависеть от прибыли "Транснефти". (...) Это могут быть разные цифры, от 20 до 40 млрд рублей", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько может поступать дополнительно в бюджет от этой меры, основываясь на существующих данных компании за прошлый год.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в четверг проголосовал за принятие во втором чтении поправки об увеличении ставки налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов (то есть "Транснефти"), до 40% в налоговых периодах 2025-2030 годов.

В настоящее время налог на прибыль "Транснефти" рассчитывается по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года она должна была вырасти до 25%, как и для всех российских организаций.

Алексей Сазанов Транснефть Минфин РФ
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