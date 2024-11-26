"Транснефть" предупредила о риске для capex из-за роста налогов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Транснефть" из-за предполагаемого роста налоговой нагрузки рискует к 2026 году столкнуться с дефицитом денежных средств и приостановить реализацию крупных инвестиционных проектов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в связи с принятой Госдумой поправкой в Налоговый кодекс, которая предусматривает повышение налога на прибыль для "Транснефти" на 40% на шесть лет - по 2030 год.

В качестве поддерживающей меры на фоне роста налоговой нагрузки "Транснефть" предлагает изменить индексацию тарифов на ее услуги, отстающую от инфляции.

"При тщательном изучении всех производственных, экономических и геополитических факторов специалисты компании ожидают вынужденное ощутимое сокращение инвестиционной программы ПАО "Транснефть". Так как при налоге на прибыль в 40% и выплате в виде дивидендов половины от оставшихся средств в бюджете компании останется только четверть от полученной прибыли. А это гарантирует, что уже к 2026 году у ПАО "Транснефть" следует ожидать дефицит денежных средств, приостановку реализации и отказ от крупных инвестиционных проектов, в том числе, по капитальному ремонту и реконструкции. Безусловно, это окажет негативное влияние на целый спектр смежных производственных отраслей, в первую очередь, ТЭК", - отмечает монополия.

Компания напоминает, что ее основным видом деятельности является оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, которая имеет стратегически важное инфраструктурное значение для отрасли ТЭК, а также всей экономики страны. Компания эксплуатирует 67 тыс. км магистральных трубопроводов, более 24 млн куб. м резервуарных емкостей и более 500 перекачивающих станций.

"Надежность и безопасность работы такой уникальной инфраструктуры обеспечивается за счет собственных средств ПАО "Транснефть". Действует инвестиционная программа развития трубопроводной системы, модернизации и капитального ремонта. На сегодняшний день общий объем капитальных вложений ПАО "Транснефть" на период до 2029 года прогнозировался в почти 2,2 трлн рублей", - сообщает общество.

"Такие затраты требуются в связи с тем, что система магистральных трубопроводов компании, которая признана естественной монополией, была создана руками человека. И строилась в течение многих десятилетий. Трубопроводы, проложенные в 60-70-х годах прошлого века, когда был пик такого строительства, нуждаются в постоянном контроле и, в случае обветшания, замене. Так, на текущий момент, при условии действующей ежегодной программы обновления, доля основных фондов труб, эксплуатируемых более 50 лет, составляет 15,2%. И подлежит плановой замене", - указывает компания.

"Помимо масштабных инвестиций в развитие и безопасность своей инфраструктуры, ПАО "Транснефть" также несет социальные расходы на оплату труда и поддержку более чем 120 тысяч собственных работников. Расходы на оплату электроэнергии для прокачки нефти и нефтепродуктов (около 1,4% от всего электропотребления в Российской Федерации). Также имеет санкционное давление и кредитные обязательства от прежних проектов (за период 2025 по 2029 годы компания обязана погасить 306,3 млрд руб.)", - говорится в сообщении трубопроводной компании.

"Внешнее давление на добывающую и нефтетранспортную отрасль Российской Федерации приводит к снижению объемов транспортировки нефти по системе ПАО "Транснефть". Что ведет к сокращению выручки компании. На капитализацию и дивидендную политику также оказывают давление внешние рыночные факторы. Даже появление в СМИ слухов о введении увеличенного налога на ПАО "Транснефть" привело к значительному обрушению котировок акции, ущемлению интересов миноритариев и критике инвестрынка", - отмечает пресс-служба.

"В качестве поддерживающей меры стоит отметить индексацию тарифов на услуги ПАО "Транснефть". Сейчас ставки по тарифам устанавливает ФАС России, исходя от уровня прогнозируемого индекса потребительских цен. Однако, в соответствии с этим правилом, за период с 2020 по 2024 год отставание темпов роста тарифов от фактической инфляции составило 46,7%, что также уже привело к значительным потерям в выручке ПАО "Транснефть". Компания полагает справедливым установление индексации тарифов до 2030 года с учетом предложений Минфина по повышению налога на ПАО "Транснефть" и складывающейся геополитической и экономический обстановки. Это необходимо для обеспечения стабильной и надежной работы трубопроводной системы ПАО "Транснефть" и российской экономики в целом", - поясняет общество.

При этом "Транснефть" подчеркивает, что как ответственный налогоплательщик поддерживает усилия Минфина по наполняемости бюджета Российской Федерации. "Государство в лице Росимущества является собственником компании (78,55 % акций от уставного капитала принадлежат Российской Федерации). И ПАО "Транснефть" готово выполнить решение своего главного акционера в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления", - заявляет общество.

Ранее правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на десять лет по принципу "инфляция минус 0,1%". Согласно соответствующему распоряжению, было решено согласиться с предложениями ФАС и "устанавливать такие тарифы в 2021-2030 годах, исходя из их ежегодного прироста на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной период регулирования". ФАС подготовила проект распоряжения о повышении тарифов на услуги "Транснефти" в 2025 года на 5,8%.