Поиск

"Транснефть" предупредила о риске для capex из-за роста налогов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Транснефть" из-за предполагаемого роста налоговой нагрузки рискует к 2026 году столкнуться с дефицитом денежных средств и приостановить реализацию крупных инвестиционных проектов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в связи с принятой Госдумой поправкой в Налоговый кодекс, которая предусматривает повышение налога на прибыль для "Транснефти" на 40% на шесть лет - по 2030 год.

В качестве поддерживающей меры на фоне роста налоговой нагрузки "Транснефть" предлагает изменить индексацию тарифов на ее услуги, отстающую от инфляции.

ЭкономикаБюджет РФ может получить от повышения налога на прибыль для "Транснефти" 20-40 млрд руб. в годЧитать подробнее

"При тщательном изучении всех производственных, экономических и геополитических факторов специалисты компании ожидают вынужденное ощутимое сокращение инвестиционной программы ПАО "Транснефть". Так как при налоге на прибыль в 40% и выплате в виде дивидендов половины от оставшихся средств в бюджете компании останется только четверть от полученной прибыли. А это гарантирует, что уже к 2026 году у ПАО "Транснефть" следует ожидать дефицит денежных средств, приостановку реализации и отказ от крупных инвестиционных проектов, в том числе, по капитальному ремонту и реконструкции. Безусловно, это окажет негативное влияние на целый спектр смежных производственных отраслей, в первую очередь, ТЭК", - отмечает монополия.

Компания напоминает, что ее основным видом деятельности является оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, которая имеет стратегически важное инфраструктурное значение для отрасли ТЭК, а также всей экономики страны. Компания эксплуатирует 67 тыс. км магистральных трубопроводов, более 24 млн куб. м резервуарных емкостей и более 500 перекачивающих станций.

"Надежность и безопасность работы такой уникальной инфраструктуры обеспечивается за счет собственных средств ПАО "Транснефть". Действует инвестиционная программа развития трубопроводной системы, модернизации и капитального ремонта. На сегодняшний день общий объем капитальных вложений ПАО "Транснефть" на период до 2029 года прогнозировался в почти 2,2 трлн рублей", - сообщает общество.

"Такие затраты требуются в связи с тем, что система магистральных трубопроводов компании, которая признана естественной монополией, была создана руками человека. И строилась в течение многих десятилетий. Трубопроводы, проложенные в 60-70-х годах прошлого века, когда был пик такого строительства, нуждаются в постоянном контроле и, в случае обветшания, замене. Так, на текущий момент, при условии действующей ежегодной программы обновления, доля основных фондов труб, эксплуатируемых более 50 лет, составляет 15,2%. И подлежит плановой замене", - указывает компания.

"Помимо масштабных инвестиций в развитие и безопасность своей инфраструктуры, ПАО "Транснефть" также несет социальные расходы на оплату труда и поддержку более чем 120 тысяч собственных работников. Расходы на оплату электроэнергии для прокачки нефти и нефтепродуктов (около 1,4% от всего электропотребления в Российской Федерации). Также имеет санкционное давление и кредитные обязательства от прежних проектов (за период 2025 по 2029 годы компания обязана погасить 306,3 млрд руб.)", - говорится в сообщении трубопроводной компании.

ЭкономикаВ Минфине повышение ставки по налогу на прибыль для "Транснефти" объяснили ее монопольным положениемВ Минфине повышение ставки по налогу на прибыль для "Транснефти" объяснили ее монопольным положениемЧитать подробнее

"Внешнее давление на добывающую и нефтетранспортную отрасль Российской Федерации приводит к снижению объемов транспортировки нефти по системе ПАО "Транснефть". Что ведет к сокращению выручки компании. На капитализацию и дивидендную политику также оказывают давление внешние рыночные факторы. Даже появление в СМИ слухов о введении увеличенного налога на ПАО "Транснефть" привело к значительному обрушению котировок акции, ущемлению интересов миноритариев и критике инвестрынка", - отмечает пресс-служба.

"В качестве поддерживающей меры стоит отметить индексацию тарифов на услуги ПАО "Транснефть". Сейчас ставки по тарифам устанавливает ФАС России, исходя от уровня прогнозируемого индекса потребительских цен. Однако, в соответствии с этим правилом, за период с 2020 по 2024 год отставание темпов роста тарифов от фактической инфляции составило 46,7%, что также уже привело к значительным потерям в выручке ПАО "Транснефть". Компания полагает справедливым установление индексации тарифов до 2030 года с учетом предложений Минфина по повышению налога на ПАО "Транснефть" и складывающейся геополитической и экономический обстановки. Это необходимо для обеспечения стабильной и надежной работы трубопроводной системы ПАО "Транснефть" и российской экономики в целом", - поясняет общество.

При этом "Транснефть" подчеркивает, что как ответственный налогоплательщик поддерживает усилия Минфина по наполняемости бюджета Российской Федерации. "Государство в лице Росимущества является собственником компании (78,55 % акций от уставного капитала принадлежат Российской Федерации). И ПАО "Транснефть" готово выполнить решение своего главного акционера в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления", - заявляет общество.

Ранее правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на десять лет по принципу "инфляция минус 0,1%". Согласно соответствующему распоряжению, было решено согласиться с предложениями ФАС и "устанавливать такие тарифы в 2021-2030 годах, исходя из их ежегодного прироста на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной период регулирования". ФАС подготовила проект распоряжения о повышении тарифов на услуги "Транснефти" в 2025 года на 5,8%.

Транснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Транснефть" с 6 декабря поднимет тарифы на перекачку нефтепродуктов на 13,8%

"Транснефть" с 6 декабря поднимет тарифы на перекачку нефтепродуктов на 13,8%

ГД приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль "Транснефти" на шесть лет

Гохран до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов

Гохран до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта

Костин ждет снижения прибыли российских банков в 2025 году

ВБ допустил, что Молдавия по уровню жизни приблизится к ЕС через 30 лет

Силуанов отметил выгодность курса рубля для экспортеров

Силуанов отметил выгодность курса рубля для экспортеров

В РФ стабилизационные ценовые соглашения можно будет заключать по всем товарам

В РФ стабилизационные ценовые соглашения можно будет заключать по всем товарам
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });