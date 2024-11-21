Подпавшие под санкции США банки РФ работают штатно, БКС предостерег от переводов в валюте

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Крупные российские банки, подпавшие в четверг под санкции США, заявили о продолжении работы в штатном режиме, БКС банк рекомендовал клиентам не проводить переводы в валюте из-за риска блокировки средств.

БКС банк также советует в ближайшие сутки обновить мобильное приложение до последней версии и не удалять его с мобильных устройств. "Банк продолжает работать в штатном режиме, невзирая на включение в санкционные списки США", - заявил банк в своем телеграм-канале. Он отметил, что все сервисы, отделения, мобильное приложение работают в штатном режиме. Операции по картам на территории России также доступны без ограничений, говорится в сообщении.

"В кризисных ситуациях высока вероятность необдуманных действий, поэтому пользуйтесь только официальными источниками информации для принятия решений", - предупредил БКС банк.

Минфин США в четверг включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", БКС банк и инвестиционный банк "Синара".

Газпромбанк тоже заявил о работе всех его систем и офисов в штатном режиме. "Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Газпромбанка и других каналах обслуживания в соответствии с действующим правовым режимом. Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России", - говорится в сообщении Газпромбанка.

Банк "Синара" также сообщил, что все сервисы, карты, приложения, банкоматы и отделения работают в обычном режиме.

Банк "ДОМ.РФ" заявил, что продолжает работать в полном объеме с учетом уже существующих ограничений. "Все операции проводятся в обычном режиме", - отметила кредитная организация.