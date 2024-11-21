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В Будапеште изучают эффект от новых санкций США против РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Будапешт пытается определить, как новые санкции США против РФ могут повлиять на энергоснабжение Венгрии, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Наши юристы изучают последствия американских санкций, и при необходимости мы проконсультируемся с российским поставщиком газа", - написал он в соцсети.

"Мы будем обеспечивать энергоснабжение нашей страны, будем обеспечивать и в будущем, независимо от какого-либо внешнего давления или попыток вмешательства", - добавил министр.

Минфин США в четверг включил в санкционный список более 50 российских банков, включая "Газпромбанк", банк "ДОМ.РФ", БКС банк и инвестиционный банк "Синара".

"Газпромбанк" заявил о работе всех его систем и офисов в штатном режиме.

ДОМРФ Минфин США Газпромбанк США
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