Цена Brent превысила $74 за баррель на фоне эскалации конфликта на Украине

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть усилился днем в четверг на фоне эскалации конфликта на Украине.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:31 по московскому времени повысились на $1,29 (1,77%), до $74,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $1,3 (1,89%), до $70,05 за баррель.

Накануне обе марки подешевели на 0,7% на данных, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 545 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 85 тыс. баррелей.

Тем временем СМИ со ссылкой на властей Украины сообщают, что Россия могла нанести удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. Если сообщение подтвердится, это станет первым в истории боевым применением такого типа вооружений, отмечает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область баллистическими ракетами малой дальности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это новой эскалацией конфликта.

В то же время на рынок нефти продолжают оказывать давление опасения замедления спроса на топливо на фоне роста предложения.

"Мы полагаем, что цены на нефть протестируют новые минимумы в следующем году по мере того, как геополитические риски будут спадать, а негативные фундаментальные факторы начнут играть более важную роль", - отметили аналитики Macquarie Group.