Цены на нефть завершают неделю ростом почти на 5%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабилизировались в пятницу, но завершают неделю ростом почти на 5% на фоне эскалации конфликта на Украине.

К 14:20 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,08%) до $74,29 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,01 (0,01%), до $70,11 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 4,8%.

21 ноября российские военные нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник". Это стало первым в истории боевым применением такого типа вооружений.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами малой дальности.

"Такой обмен ударами означает, что война вошла в новую фазу, и это способствует росту опасений относительно возможных нарушений поставок нефти", - говорится в обзоре аналитиков ANZ Research, который цитирует The Wall Street Journal.

Эксперты Goldman Sachs ожидают, что средняя цена нефти Brent в 2024 году составит около $80 за баррель, несмотря на геополитическую напряженность и умеренный дефицит поставок.

Недавнее снижение цен до уровня чуть выше $70 за баррель говорит об уверенности трейдеров в том, что в следующем году на рынке будет существенный избыток предложения, учитывая рост добычи в американском регионе и планы увеличения поставок странами ОПЕК+, говорится в обзоре Goldman Sachs.

Аналитики банка прогнозируют, что средняя стоимость Brent в 2025 году составит $76 за баррель, но предупреждают, что первом полугодии цена может подняться к $85 за баррель, если поставки из Ирана сократятся в результате ужесточения контроля исполнения санкций.