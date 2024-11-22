Gap увеличила чистую прибыль в III финквартале на 26%, выручка превзошла прогноз

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американская Gap Inc., владеющая сетью магазинов одежды, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 26%, выручку - на 2%.

Как говорится в пресс-релизе Gap, чистая прибыль за квартал, завершившийся 2 ноября, составила $274 млн по сравнению с $218 млн за сопоставимый период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,72 с $0,58.

Квартальная выручка Gap составила $3,83 млрд по сравнению с $3,77 млрд годом ранее. Сопоставимые продажи выросли на 1%, онлайн-продажи - на 7%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Gap на уровне $0,59 на акцию при выручке в $3,81 млрд и ожидали повышения сопоставимых продаж на 1,3%.

Сопоставимые продажи непосредственно бренда Gap в третьем квартале увеличились на 3%, Athleta - на 5%, Banana Republic - снизились на 1%, Old Navy - не изменились.

Компания несколько улучшила прогноз на весь текущий фингод, теперь она ожидает роста годовой выручки на 1,5-2%. Ранее Gap прогнозировала, что этот показатель будет "немного выше" уровня предыдущего года.

Акции Gap подорожали на 15,7% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 5,4%.