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Ритейлер Gap в IV финквартале увеличил чистую прибыль на 11,4%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американская Gap Inc., владеющая сетью магазинов одежды, в четвертом квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 11,4%, дала хороший прогноз на год.

В квартале, который завершился 1 февраля, чистая прибыль компании составила $206 млн, или $54 цента в расчете на акцию, по сравнению со $185 млн, или 49 центов на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Выручка снизилась на 3,5% - до $4,149 млрд против $4,298 млрд, в том числе из-за меньшего количества дней в финквартале. Онлайн-продажи сократились на 7%, реализация в магазинах - на 4%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне 38 центов на бумагу при выручке в $4,07 млрд.

При этом сопоставимые продажи в минувшем квартале повысились на 3%. В том числе продажи бренда Gap увеличились на 7%, Banana Republic - на 4%, Old Navy - на 3%, Athleta - сократились на 2%.

Совет директоров Gap утвердил квартальные дивиденды в размере 16,5 цента на акцию, увеличив их на 10% относительно предыдущего квартала.

Компания намерена в 2025 финансовом году повысить выручку на 1-2% по сравнению с $15,1 млрд годом ранее. Также планируется открытие 35 магазинов по сравнению с 56 годом ранее.

Gap ожидает, что в первом финквартале выручка либо останется на прошлогоднем уровне ($3,4 млрд), либо слабо увеличится.

Котировки акций Gap на дополнительных торгах в четверг взлетели почти на 19%, поскольку прогноз компании на текущий фингод оказался лучше ожиданий экспертов. Рыночная стоимость ритейлера за последние три месяца упала на 23,7% (до $7,35 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 потерял 5,5%.

Gap Banana Republic Athleta Old Navy США
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