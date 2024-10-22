Wildberries запустил продажи и доставку товаров в Грузии по франшизе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries запустил продажи товаров в Грузии, которые будут осуществляться по франшизе грузинской компанией-партнером, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Грузинские потребители получат доступ к широкому ассортименту товаров, который насчитывает более 8 млн наименований в различных категориях: одежда, товары для красоты и здоровья, бытовая техника, товары для ремонта, сада и дачи и других.

На первом этапе франчайзи будет осуществлять доставку в пункт выдачи заказов в Тбилиси, ее сроки будут составлять около 7 дней, также рассматривается возможность запуска курьерской доставки. Франчайзи планирует расширить логистическую инфраструктуру в регионе, говорится в пресс-релизе.

Компания Wildberries & Russ была образована в результате слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ с целью создания цифровой торговой платформы. В настоящее время компания работает в России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Китае.