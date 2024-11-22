Розничные продажи в Великобритании в октябре снизились хуже прогноза

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в октябре снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их уменьшение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре розничные продажи увеличились на 0,1%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Продажи непродовольственных магазинов в октябре снизились на 1,4%, в том числе магазинов одежды – на 3,1%. Продажи продовольственных магазинов уменьшились на 0,6%, онлайн-продажи – на 1,2%.

В годовом выражении розничные продажи в Великобритании в октябре повысились на 2,4% после подъема на 3,2% в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 3,4%.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в прошлом месяце снизились на 0,9% относительно сентября и выросли на 2% в годовом выражении.