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Импортный алкоголь с марта-2026 предложено маркировать только на территории России

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правительство одобрило законопроект, который предусматривает полный перенос маркировки импортной алкогольной продукции федеральными специальными марками (ФСМ) на территорию России, сказано в материалах на сайте Минфина.

Предполагается, что такой порядок начнет действовать с 1 марта 2026 года. "Одобренным законопроектом предусматривается, что с 1 марта 2026 года маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе", - говорится в материалах.

Сейчас маркировка алкоголя федеральными специальными марками должна быть осуществлена до ввоза такой продукции в Россию, напоминает ведомство. С 2021 года проводится эксперимент по маркировке импортного алкоголя на таможенных складах. Он продлится до 2026 года.

Эксперимент начался с Калининградской области, затем правительство получило право распространять его на другие регионы страны. Сейчас в нем принимают участие 11 регионов. Это Москва и Московская область, Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Краснодарский край, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области. Организации-импортеры и владельцы складов участвуют в эксперименте на добровольной основе.

В марте 2024 года на коллегии ФТС министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимо подготовить законопроект о запрещении маркировки импортного алкоголя за рубежом и переносе ее на территорию России.

Одобренный правительством законопроект предлагает наделить правительство полномочиями утверждать требования к местам осуществления маркировки алкоголя, а также определять особенности перемещения такой продукции от границы до пунктов ее маркировки.

"Изменения позволят исключить риск запрета недружественными странами маркировки на их территории алкогольной продукции, планируемой к ввозу в Россию, обеспечив независимость от услуг, оказываемых этими странами, - подчеркивается в материалах. - При этом перенос маркировки ФСМ будет способствовать созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест, формированию новых логистических маршрутов на территории России, а также модернизации и увеличению складских мощностей".

Антон Силуанов Минфин ФТС правительство
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