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В России впервые с начала года отмечен спад производства алкоголя

Фактором снижения стало сокращение выпуска слабоалкогольных напитков почти на 48%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В России в январе-октябре 2024 года было произведено 151,2 млн декалитров (дал) спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 0,5% меньше, чем годом ранее, сообщил Росалкогольтабакконтроль.

Отрицательный показатель зафиксирован впервые с начала года, все предыдущие периоды показывали рост. Это стало следствием снижения производства слабоалкогольных напитков почти на 48%, до 9,34 млн дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - более чем наполовину, до 194,4 тысячи дал, плодовой алкогольной продукции - на 43%, до 5,5 млн дал.

В то же время производство игристых (шампанских) вин выросло на четверть, до 13,5 млн дал, тихих вин - на 9,3%, до 27,1 млн дал. Наиболее высокие темпы роста - в секторе ликерных вин: на 42,4%, до 974,4 тысячи дал.

Водочные предприятия нарастили производство на 1,8%, до 64,5 млн дал. Розлив коньяка вырос на 16,3%, до 7,9 млн дал, ликеро-водочных изделий - на 29%, до 14,2 млн дал.

Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов за 10 месяцев было выработано 94,6 млн дал, что на 7,7% больше прошлогоднего.

Росалкогольтабакконтроль
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