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В Минстрое РФ ожидают "тихий" период по продажам жилья до марта 2025 года

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - "Тихий" период по продажам жилья ожидается в России до марта 2025 года с учетом данных за сентябрь и октябрь, сообщил в пятницу замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Что по покрытию (эскроу - ИФ): из 117-118 млн кв.м эффективное покрытие, позволяющее иметь эффективную ставку по 590-й инструкции ЦБ должно быть порядка 70%. (...) Проблем с 2024 годом, понятно, нет. С 2025 годом мы понимаем в цикле стройки, что (...) эффективная ставка будет и покрытие эскроу в продажах 2028 года с динамикой продаж, даже с учетом того, что они сейчас сократились порядка более чем на 50% (...). Если посмотреть ситуацию сентября, октября, мы же с вами хорошо понимаем, что до марта месяца - это такой абсолютно тихий период по продажам (...). То есть 2025 год - у нас сегодня продано 45%, 2026 год - у нас продано 22% жилья и 2027 год - у нас продано 11% жилья. Мы внутри себя дообкатываем систему (...), мы видим каждого застройщика по группе компаний в закрытом режиме", - сказал Стасишин на заседании комиссии РСПП по жилищной политике "Цены на новостройки. Возможно ли снижение".

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По его словам, благодаря этой системе Минстрой видит каждый проект в любом регионе страны, по которому есть экспертиза, также министерство видит темпы продаж, благодаря чем ведомство моделирует ситуацию по каждому застройщику.

Ранее глава Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг отметил, что в условиях слабого спроса и при сохранении высокой ключевой ставки до конца 2025 года для проектов с плановым вводом в 2026 году могут потребоваться дополнительные меры поддержки проектного финансирования. Иначе, по его словам, запуски в 2025-2026 гг. рискуют сократиться до примерно 25-30 млн кв. м, что, в свою очередь, приведёт к снижению вводов, начиная с 2027 года, считает эксперт.

Минстрой
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