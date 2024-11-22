Поиск

В России объем строительства многоквартирного жилья достиг пятилетнего пика

Теперь аналитики "ДОМ.РФ" ждут замедление роста

В России объем строительства многоквартирного жилья достиг пятилетнего пика
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В России объем строящегося многоквартирного жилья в России достиг максимального уровня за последние пять лет (118 млн кв. м) к концу III квартала 2024 года и продолжил расти в октябре, но запуски новых проектов могут замедлиться, сообщили в Аналитическом центре "ДОМ.РФ".

"Сокращение продаж пока не сказывается на модели проектного финансирования застройщиков. Накопленный объем реализованного жилья позволяет девелоперам завершать проекты с вводом в 2025 году без срыва сроков: уже реализовано 43% таких площадей (при норме 37% с учетом текущей стройготовности)", - подчеркнул руководитель Аналитического центра Михаил Гольдберг.

Распроданность проектов с плановым вводом в эксплуатацию в 2026 году и позднее, а это 47% всего строящегося жилья в России, на 1 октября составляет всего 17%.

По словам Гольдберга, в условиях слабого спроса и при сохранении высокой ключевой ставки до конца 2025 года для таких проектов могут потребоваться дополнительные меры поддержки проектного финансирования. Иначе запуски в 2025-2026 гг. рискуют сократиться до примерно 25-30 млн кв. м, что, в свою очередь, приведет к снижению вводов, начиная с 2027 года, считает эксперт.

Михаил Гольдберг ДОМ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Газпромбанк отменил льготное снятие наличных с кредитных карт Union Pay

WSJ сообщила об интересе американского инвестора к покупке "Северного потока 2"

В Японии инфляция в октябре замедлилась до 2,3%, минимума с января

В Японии инфляция в октябре замедлилась до 2,3%, минимума с января

Подпавшие под санкции США банки РФ работают штатно, БКС предостерег от переводов в валюте

Бюджет получит 40 млрд рубл. от отмены вычета по НДПИ на конденсат для производства ШФЛУ

В Минфине повышение ставки по налогу на прибыль для "Транснефти" объяснили ее монопольным положением

В Минфине повышение ставки по налогу на прибыль для "Транснефти" объяснили ее монопольным положением
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });