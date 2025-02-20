Хуснуллин призвал принять меры поддержки для сохранения темпов ввода жилья в РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Для выполнения задачи по обновлению трети жилого фонда к 2030 году необходимо принять меры поддержки, направленные на сохранение темпов ввода жилья, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Пока мы видим возможность это (строить не менее 100 млн кв. м в год - ИФ) реализовать. Мы сделали хорошие заделы за последние годы. У нас приросло большое количество новых проектов, мы пока не упали по вводу, и в 2025 году мы совершенно точно сдадим не менее 100 млн кв. м. А вот чтобы не провалиться в 2026-2027 гг., решения нужно принять сейчас и начинать их исполнять", - сказал Хуснуллин журналистам в ходе заседания рабочей группы комиссии Государственного совета по направлению нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Он напомнил, что последние два года в стране вводят более 100 млн кв. м жилья. Такие темпы нужно сохранить, считает Хуснуллин.

"Для этого, как мы считаем, надо усилить работу, в том числе по увеличению объема строительства, индивидуального жилья", - добавил вице-премьер.

Участники заседания обсудили более 50 мер поддержки отрасли. Они носят как финансовый характер, так и не финансовый. По словам Хуснуллина, необходимо создать условия для инвестирования, а также обеспечить гарантии для населения по завершению строительства домов.

"Поэтому мы существующие меры предложили усилить и посмотрели дополнительные меры. Например, у нас есть большой запас по сокращению инвестиционно-строительного цикла. Если мы быстрее и качественнее строим, то нужно меньше денег, и, в конечном итоге, это влияет на снижение себестоимости. Это не финансовые меры, но они очень важны", - подчеркнул вице-премьер.

Осенью прошлого года замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявлял, что до 2025 г. в РФ ожидается "тихий" период по продажам жилья. Кроме того, Стасишин отмечал, что нынешнее снижение темпов запуска новых проектов жилья повлияет на объемы ввода в 2026-2027 гг.

Ранее также сообщалось, что объем запуска новых проектов жилья в России в минувшем январе стал минимальным за последние четыре года. Было запущено строительство 2 млн кв. м многоквартирного жилья. Это на 13% меньше, чем в январе 2024 года.

По данным Росстата, в 2024 году объем жилищного строительства в стране составил 107,8 млн кв. м. Относительно 2023 года ввод сократился на 2,4% - это первое снижение с 2018 года.