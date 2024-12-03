"Почте России" грозит оборотный штраф за нарушение закона о защите конкуренции

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала АО "Почта России" нарушившей закон "О защите конкуренции" из-за ограничения доступа других почтовых операторов к информсистеме, содержащей сведения о возможности доставки писем от госорганов в электронном виде, говорится в сообщении ведомства.

Сейчас граждане могут выбрать получение почтовых отправлений от госорганов с помощью портала Госуслуг. Возможностью проверить наличие такого согласия получателя корреспонденции обладает только информационная система АО "Почта России", уточняет ФАС.

Ведомство указывает, что "Почта России", как субъект естественной монополии, обязана предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам, заключив с ними договоры межоператорского обмена.

"АО "Почта России" злоупотребила доминирующим положением на рынке, навязав контрагентам невыгодные условия. Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Таким образом, альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде", - говорится в сообщении.

По мнению ведомства, такие действия ущемляют интересы других операторов почтовой связи и нарушают закон "О защите конкуренции".

По результатам рассмотрения дела ФАС выдала "Почте России" предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства.

АО "Почта России" будет привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ.

По этой статье предусмотрено наложение штрафа от 0,01% до 0,15% от выручки нарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера расходов на приобретение товара, но не более 1/50 совокупного размера выручки правонарушителя от реализации всех товаров и не менее 100 тыс. рублей. Если выручка правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено нарушение, либо сумма расходов на приобретение товара превышает 75% размера совокупной выручки правонарушителя или правонарушение совершено на рынке товаров, реализация которых осуществляется по регулируемым тарифам - в размере от 0,003% до 0,03% размера выручки на рынке, где совершено правонарушение, либо размера расходов на приобретение товара, но не более 1/50 совокупной выручки и не менее 100 тыс. рублей.