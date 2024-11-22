Поиск

Доля ипотеки на строящиеся частные дома с начала года выросла почти на треть

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В России доля ипотеки на строящиеся частные дома выросла почти на треть за девять месяцев 2024 года, сообщила пресс-служба Банка "ДОМ.РФ".

Как прогнозирует председатель правления банка Артем Федорко, к 2030 году половина всех сделок на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) будет проходить с ипотекой.

Ранее в ВТБ прогнозировали, что объем выдачи ипотеки на ИЖС в России по итогам года превысит 625 млрд рублей, что на 16% выше прошлогоднего показателя.

В 2024 году Госдума приняла федеральный закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Планируется, что он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

ВТБ Артем Федорко ДОМ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Газпромбанк отменил льготное снятие наличных с кредитных карт Union Pay

В России объем строительства многоквартирного жилья достиг пятилетнего пика

В России объем строительства многоквартирного жилья достиг пятилетнего пика

WSJ сообщила об интересе американского инвестора к покупке "Северного потока 2"

В Японии инфляция в октябре замедлилась до 2,3%, минимума с января

В Японии инфляция в октябре замедлилась до 2,3%, минимума с января

Подпавшие под санкции США банки РФ работают штатно, БКС предостерег от переводов в валюте

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });