Доля ипотеки на строящиеся частные дома с начала года выросла почти на треть

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В России доля ипотеки на строящиеся частные дома выросла почти на треть за девять месяцев 2024 года, сообщила пресс-служба Банка "ДОМ.РФ".

Как прогнозирует председатель правления банка Артем Федорко, к 2030 году половина всех сделок на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) будет проходить с ипотекой.

Ранее в ВТБ прогнозировали, что объем выдачи ипотеки на ИЖС в России по итогам года превысит 625 млрд рублей, что на 16% выше прошлогоднего показателя.

В 2024 году Госдума приняла федеральный закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Планируется, что он вступит в силу с 1 марта 2025 года.