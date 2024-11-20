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В ВТБ спрогнозировали роста выдачи ипотеки на частные дома в 2024 году на 16%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Объем выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России в 2024 году превысит 625 млрд рублей, что на 16% выше прошлогоднего показателя, прогнозируют в ВТБ.

Уточняется, что такой прирост произошел из-за увеличения среднего "чека". В 2023 году прирост продаж в сегменте вырос в четыре раза. Темпы роста снизились из-за заградительных рыночных ставок и ужесточившейся господдержки.

По словам начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина, число сделок в 2024 году может сократиться на 12%, а в 2025 - еще больше. Сейчас спрос на рыночные программы невысокий, а к эскроу рынок пока привыкает.

В 2024 году Госдума приняла закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Планируется, что он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Считается, что закон позволит повысить безопасность и качество домов, также он нацелен защитить денежные средства граждан. Новая система оплаты, по которой средства участников долевого строительства размещаются на эскроу-счетах, действует с июля 2019 года. Получить деньги застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию.

ВТБ Госдума Сергей Бабин
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