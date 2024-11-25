Минстрой отметил рост рынка ИЖС в России на 16% к 2023 году

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ввод индивидуальных жилых домов в России на начало ноября вырос почти на 16% к 2023 году, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на круглом столе "Итоги года в малоэтажном строительстве России".

"По состоянию на 1 ноября 2024 года ввод индивидуального жилищного строительства сегодня составляет 58,7 млн кв.м, это плюс 15,6% к прошлому году, и мы понимаем, что у нас еще есть и ноябрь, и декабрь", - отметил он.

В 2023 году ввод ИЖС в стране составил 57,2 млн кв.м.

"Все, что вводится в этом году, это все, что начинало строиться два-три года назад", - добавил Стасишин.

Говоря о потенциальном росте спроса в сегменте после ввода эскроу с 1 марта 2025 года, замглавы Минстроя отметил, что стоит ожидать замещения.

"В нынешней социально-экономической ситуации прогнозировать рост объемов жилищного строительства, наверное, неправильно, а что касается объемов индивидуального жилищного строительства, то тут скорее будет небольшое замещение, а не прирост - с точки зрения ухода от хозспособа строительства к применению технологий индустриального индивидуального жилищного строительства. До 2030 года у нас есть и показатели, и планы по тому, какой объем такого вида индивидуальных жилых домов должен работать", - добавил Стасишин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству определить ежегодные целевые показатели по доле ИЖС по договорам подряда с использованием эскроу-счетов в общем объеме строительства таких объектов на 2025-2030 годы.

Также кабмину совместно с Банком России поручено обеспечить широкое информирование населения о возможности применения с 1 марта следующего года нового механизма расчетов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, строящими жилые дома по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.

Ранее в ВТБ прогнозировали, что объем выдачи ипотеки на ИЖС в России в 2024 году превысит 625 млрд рублей, что на 16% выше прошлогоднего показателя.

В 2024 году Госдума приняла закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Планируется, что он вступит в силу с 1 марта 2025 года.