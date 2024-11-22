Поиск

Курс юаня поднялся выше 14 рублей впервые с 9 октября 2023 года

Курс юаня поднялся выше 14 рублей впервые с 9 октября 2023 года
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Юань быстро дорожает к рублю днем в пятницу на "Московской бирже". Его котировки превысили 14 рублей впервые с 23 октября 2023 года.

В 15:55 по Москве юань торговался у 14,0065 рубля, подорожав на 5,65 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.

"Давление на рубль продолжают оказывать сразу несколько факторов. Кроме увеличения геополитических рисков, это остающийся на относительно низком уровне объем экспорта, что обусловлено негативным влиянием на сырьевые поставки санкций и геополитики, а также сокращающим экспортную выручку снижением нефтяных цен, произошедшим во второй половине года. В то же время импорт ощутимо восстановился благодаря адаптации компаний к ужесточившимся санкционным условиям. Вместе с ослабленным экспортом это приводит к увеличению дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

БКС Московская биржа Дмитрий Бабин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выборгский суд прекратил дело против экс-президента "Балтики" Шерстенникова

Новак заявил, что запрет на экспорт бензина будет снят досрочно

Новак заявил, что запрет на экспорт бензина будет снят досрочно

Газпромбанк отменил льготное снятие наличных с кредитных карт Union Pay

В России объем строительства многоквартирного жилья достиг пятилетнего пика

В России объем строительства многоквартирного жилья достиг пятилетнего пика

WSJ сообщила об интересе американского инвестора к покупке "Северного потока 2"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });