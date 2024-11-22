Курс юаня поднялся выше 14 рублей впервые с 9 октября 2023 года

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Юань быстро дорожает к рублю днем в пятницу на "Московской бирже". Его котировки превысили 14 рублей впервые с 23 октября 2023 года.

В 15:55 по Москве юань торговался у 14,0065 рубля, подорожав на 5,65 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.

"Давление на рубль продолжают оказывать сразу несколько факторов. Кроме увеличения геополитических рисков, это остающийся на относительно низком уровне объем экспорта, что обусловлено негативным влиянием на сырьевые поставки санкций и геополитики, а также сокращающим экспортную выручку снижением нефтяных цен, произошедшим во второй половине года. В то же время импорт ощутимо восстановился благодаря адаптации компаний к ужесточившимся санкционным условиям. Вместе с ослабленным экспортом это приводит к увеличению дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.