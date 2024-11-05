Рубль подешевел в паре с китайским юанем, обновив минимум октября 2023 года

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подешевел с учетом снижения продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,704 руб., что на 3,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 13,8005 руб. впервые с 11 октября 2023 г.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 ноября на 10,97 копейки, до 97,5499 руб., и увеличил курс евро на 30,11 копейки, до 106,1426 руб.

"Рубль продолжает слабеть, юань на Московской бирже сегодня подлетал к 13,8 руб., доллар, судя по индикаторам срочного рынка, нацеливается на 98 руб. В ближайшее время китайская валюта может сместиться выше 13,8 руб., американская - выйти в зону 98-99 руб. Базовый негативный фактор - растущий импорт при сокращении экспорта - в конце года усиливается активизацией сезонного потребительского спроса, в том числе на импортные товары. Соответственно, иностранные деньги все более востребованы, а их предложение ограничено. К тому же в ближайшие дни волатильность на рынках может вырасти на фоне президентских выборов в США и заседания ФРС, рубль может почувствовать глобальные движения через динамику нефти и индекса доллара", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"По итогам прошедшей недели рубль ослаб к юаню, на торгах вторника соотношение составляло 13,75 руб./юань. Вероятно, это связано с тем, что спрос на валюту сохранялся на повышенном уровне на фоне роста ставок по юаневым инструментам. Курс доллара оставался также на повышенных уровнях к рублю - 97,54 руб./$1, что соответствует значениям декабрьского фьючерса на рубль-доллар. В целом в ноябре с учетом макроэкономической конъюнктуры ожидаем курс доллара на уровне, превышающем 95 руб.", - рассказал "Интерфаксу" управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре 2024 года исполнен с дефицитом 734,0 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Федерального казначейства.

Ранее Минфин предварительно оценивал исполнение бюджета за этот период с профицитом 169 млрд рублей.

По данным казначейства, доходы бюджета за девять месяцев 2024 года составили 24 трлн 972,3 млрд рублей (по оценке Минфина - 26 трлн 289 млрд рублей), расходы - 25 трлн 706,3 млрд рублей (26 трлн 120 млрд рублей, согласно Минфину).

За восемь месяцев дефицит федерального бюджета РФ составил 27,6 млрд рублей. Таким образом, в сентябре сложился дефицит федерального бюджета в размере 706,4 млрд рублей.

Минфин РФ с 7 ноября по 5 декабря планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 87,5 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,2 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это на 35,5% больше, чем дневной объем в период с 7 октября по 6 ноября (3,1 млрд руб., в сумме 71,8 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре на сумму 105,1 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам октября составило минус 17,6 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 ноября по 5 декабря 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 4,2 млрд руб. в день (с 7 октября по 6 ноября он продавал по 5,3 млрд руб. в день).

Нефтяные цены продолжают повышаться в ходе торгов вечером.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $75,93 за баррель, что на 1,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,27%, до $72,38 за баррель.

Поддержку котировкам продолжает оказывать решение ОПЕК+ продлить добровольное сокращение производства.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман объявили на выходных, что продлевают снижение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца 2024 года.

Участники рынка также ждут результатов запланированных на вторник президентских выборов в США и итогов Всекитайского собрания народных представителей 4-8 ноября, в том числе потенциальных мер стимулирования экономики.

Банк России во вторник, 5 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 5 трлн 275,8 млрд рублей (при лимите 6 трлн рублей и спросе 5 трлн 275,8 млрд рублей) в среднем по ставке 20,92% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 29 октября, банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 740,7 млрд рублей (при лимите 5 трлн 810 млрд рублей и спросе 4 трлн 740,7 млрд рублей) в среднем по ставке 20,89% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 ноября прибавила 3 базисных пункта - до 20,4% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 7 базисных пунктов - до 19,24% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 18,89% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев поднялась на 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 17,97% годовых.