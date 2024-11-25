Поиск

"Синара" досрочно сменила совет директоров своего машиностроительного холдинга СТМ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - АО "Группа Синара", как единственный акционер АО "Синара-Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ), приняло решение досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров СТМ.

Как сообщила "Синара-ТМ", в новый состав совета директоров избраны пять человек, их имена не раскрываются. Эти решения были приняты 22 ноября, причины досрочных изменений в совете директоров не указаны.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.

"Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления - транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.

Синара СТМ Синара-ТМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк снова исчерпал лимит по программе семейной ипотеки

Курс доллара Банка России вырос до максимума с 24 марта 2022 года

Курс доллара Банка России вырос до максимума с 24 марта 2022 года

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Оман выразил заинтересованность в поставках саженцев пальм для юга РФ

Апелляция отменила начало банкротства экс-владельца банка "Югра" Хотина

Рыбопромышленники назвали вылов лососей в 2024 году худшим с 2005 года

Рыбопромышленники назвали вылов лососей в 2024 году худшим с 2005 года

"Русал" сократит выпуск алюминия на 250 тыс. т в рамках решения оптимизировать мощности

"Русал" сократит выпуск алюминия на 250 тыс. т в рамках решения оптимизировать мощности
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });