"Синара" досрочно сменила совет директоров своего машиностроительного холдинга СТМ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - АО "Группа Синара", как единственный акционер АО "Синара-Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ), приняло решение досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров СТМ.

Как сообщила "Синара-ТМ", в новый состав совета директоров избраны пять человек, их имена не раскрываются. Эти решения были приняты 22 ноября, причины досрочных изменений в совете директоров не указаны.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.

"Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления - транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.