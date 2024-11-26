Силуанов отметил выгодность курса рубля для экспортеров

По словам министра, курс для экспорта важнее ставки

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Текущий курс рубля способствует наращиванию экспорта, для экспортеров этот фактор важнее, чем уровень ключевой ставки, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Самое главное - курс для экспорта важнее ставки", - сказа он на международном форуме Финансового университета.

Модератор сессии отметил, что курс рубля (к доллару - ИФ) уже трехзначный.

"Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту", - отметил Силуанов.

На сложности в производстве экспортной продукции из-за высоких процентных ставок обратил внимание генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Львиная доля продукции, которую мы производим и готовы экспортировать, это продукция длительного цикла производства - от года и более. Понятно, что при экспортном контракте авансовые платежи составляют порядка 20-30%, не более. Все остальное необходимо брать в кредит. При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие. У нас любой контракт становится уже убыточным. Я думаю, что сегодня уже экспорт придется, видимо, останавливать, по крайней мере, на ту продукцию, которая у нас с длительным сроком производства", - заявил Чемезов на этом же форуме.

Силуанов напомнил о существовании национального проекта по поддержке российского экспорта. "Есть инструментарии, в том числе бюджетные, которые помогают в нынешних тоже сложных, может быть, для привлечения кредитных ресурсов условиях все равно экспорт поддерживать", - отметил министр.

Он подчеркнул, что сейчас надо решить вопрос с инфляцией.

"Инфляция бьет в первую очередь по людям с небольшими доходами. Инфляция бьет по компаниям, у которых текущие расходы тоже привязаны к инфляции - это зарплата, сырье, материалы, которые они используют для производства. Все это растет, как правило, быстрее инфляции. Надо сегодня действительно решить вопрос с инфляцией... Мы здесь солидарны с Центральным банком", - заявил Силуанов.