Linde после проигрыша РусХимАльянсу лишилась долей в двух российских компаниях

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Остановившая работы в России под предлогом санкций международная инжиниринговая компания Linde, проиграв российскому заказчику суды более чем на 200 млрд рублей, начала терять российские активы.

Два совместных предприятия с участием Linde выплатили кредитору - ООО "РусХимАльянс" - действительные стоимости долей участия западного ответчика. После этого доли Linde будут перерегистрированы на сами компании.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в феврале удовлетворил иск "РусХимАльянса" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") к Linde в отношении контракта на строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства. Сумма иска по текущему курсу - 121 млрд рублей (693 млн евро и 44 млрд рублей) - обращена на принадлежащие Linde доли в российских юридических лицах.

В том числе началось исполнительное производство в отношении совместных предприятий ООО "Линде Азот Тольятти" (второй участник - ПАО "Куйбышевазот" ) и ООО "Газпром Линде Инжиниринг" (второй совладелец - сам РХА).

По закону "Об ООО" в случае обращения взыскания на долю участника общества в уставном капитале ООО вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли участника.

РХА направил этим компаниям оценку долей и предложил ее оплатить - компании 4 октября перевели средства на счета приставов, сообщается в материалах суда.

В связи с этим суд отмечает, что теперь арест долей должен быть отменён, так как решение суда о взыскании средств в отношении этих активов исполнено. После снятия ареста в ЕГРЮЛ будет отражена регистрация перехода прав ООО "Газпром Линде Инжиниринг" и ООО "Линде Азот Тольятти" в отношении выкупленных ими долей, следует из текста определения.

В документе не уточняется оценка долей на дату совершения сделки. Однако по доступным данным открытой бухгалтерской отчетности этих ООО на конец 2023 года, действительная стоимость 50% "Линде Азот Тольятти" рассчитывалась в размере 3,283 млрд рублей; 19,9% ООО "Газпром Линде Инжиниринг" - 230 млн рублей.