Росимущество выставило на торги 10% "дочки" Linde для расчетов с РусХимАльянсом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Росимущество планирует провести торги по продаже 10%-й доли ООО "Праксайр Волгоград" (входит в группу Linde) в рамках дела о взыскании долга и убытков с головной компании на сумму 112 млрд рублей в пользу ООО "РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи").

Как сообщается в государственной информационной системе "Торги", начальная цена лота - 346,4 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 12 мая по 9 июня.

Имущество находится под арестом. Торги назначены на 16 июня.

Согласно постановлению о передаче арестованного имущества на торги, исполнительное производство возбуждено 4 июля 2024 года на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суд обратил долю Linde в пользу ООО "РусХимАльянс" путем наложения ареста на имущество должника.

Согласно ст. 87 ФЗ "Об исполнительном производстве", имущество, стоимость которого превышает 500 тыс. рублей, должно быть реализовано через открытые торги. В связи с этим, доля "Праксайр Волгоград" передается Росимуществу для продажи на аукционе в рамках исполнительного производства.

Судебный процесс между инжиниринговой компанией Linde, остановившей работы в России под предлогом санкций, и ООО "РусХимАльянс" начался в декабре 2022 года наложением ареста на российские активы Linde.

РХА потребовал вернуть 1,024 млрд евро аванса и компенсировать убытки. Linde приступила к работам в июле 2021 года и в мае 2022 остановила их со ссылкой на введенные в апреле 2022 года санкции ЕС.

В феврале 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "РусХимАльянса" о взыскании долга и убытков на сумму 112 млрд рублей (693 млн евро и 44 млрд рублей убытков и процентов). Было решено обратить взыскание на имущество в виде всех акций АО "Линде Газ Рус" и АО "Линде Уралтехгаз", доли ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Инжиниринг Рус", ООО "Криостар Рус", ООО "Праксэа Рус", ООО "Праксайр Волгоград", а также 50% ООО "Линде Азот Тольятти" и 19,9% ООО "Газпром Линде Инжиниринг".