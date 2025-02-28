HP увеличила квартальную выручку при сокращении чистой прибыли

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американская HP Inc. увеличила выручку в первом финансовом квартале на 2,4%, однако ее чистая прибыль уменьшилась на 9%.

За квартал, который завершился 31 января, выручка компании составила $13,5 млрд против $13,19 млрд годом ранее. Показатель превысил консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $13,4 млрд.

Чистая прибыль HP уменьшилась до $565 млн по сравнению с $622 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,59 с $0,62. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,74 на акцию, что совпало с ожиданиями экспертов.

Выручка подразделения HP по выпуску персональных компьютеров в первом финквартале увеличилась на 5%, до $9,2 млрд (прогноз рынка - $9 млрд). Доход в сегменте принтеров уменьшился на 2%, до $4,3 млрд.

В первом финквартале HP вернула акционерам $400 млн за счет обратного выкупа акций и дивидендных выплат.

По прогнозу компании, во втором финквартале ее чистая прибыль составит $0,62-0,72 на акцию, скорректированная прибыль - $0,75-0,85 на акцию, по итогам всего 2025 фингода - соответственно $2,86-3,16 на акцию и $3,45-3,75 на акцию.

Прогнозы HP учитывают дополнительные расходы, которые она может понести в связи с введением пошлин на импорт в США китайских товаров, говорится в пресс-релизе. Компания отмечает, однако, что добилась существенного прогресса в географической диверсификации каналов снабжения, и к концу 2025 фингода более 90% ее продуктов, продаваемых в Северной Америке, будут производиться за пределами КНР. При этом Китай останется для HP важным хабом для выпуска продукции для всего остального мира.

За последние 12 месяцев капитализация HP выросла на 17%.