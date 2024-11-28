Brent подешевела до $72,61 за баррель

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются в четверг на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

К 8:25 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,3%) до $72,61 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,02 (менее 0,1%), до $72,83 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,24 (0,35%), до $68,48 за баррель. Основные торги в США в этот день не проводятся. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,05 (0,1%), до $68,72 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией и ждут очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет в это воскресенье. Ранее Bloomberg сообщил, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

"Трейдеры, возможно, уже заложили в цены на нефть очередную небольшую отсрочку" увеличения добычи, отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. "Решение ОПЕК+ приступить к наращиванию добычи с 1 января или что-то столь радикальное, как бессрочная отсрочка, стало бы сюрпризом для рынка", - говорит она.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,84 млн баррелей - до 428,45 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - на 416 тысяч баррелей.