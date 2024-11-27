В октябре в России производство сливочного масла сократилось на 1,3%

За неделю масло подорожало на 1,1%, с начала года - на 31,6%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В России в октябре производство сливочного масла составило 27,3 тысячи тонн, что на 1,3% меньше, чем годом ранее. По сравнению с сентябрем отмечен рост на 0,9%, сообщил Росстат.

За 10 месяцев производство в годовом выражении снизилось на 1,8%, до 276 тысяч тонн.

В целом, по данным ставедомства, производство продуктов питания в январе-октябре выросло на 4,1%, в октябре в годовом выражении рост составил 3,1%, к сентябрю этого года - 4,8%. Производство напитков за 10 месяцев увеличилось на 9,8%, в октябре - также на 9,8%. По сравнению с сентябрем этого года - на 2,2%.

Производство мяса птицы и субпродуктов за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,9%, до 4,3 млн тонн. В октябре в годовом выражении производство было на 4,6% больше, по сравнению с сентябрем этого года - на 3,3%.

Говядины, свинины, баранины и мяса других животных (охлажденного) за 10 месяцев было произведено 3,1 млн тонн (на 2,6% больше), колбасных изделий - 2,1 млн тонн (на 2,1% больше), рыбной продукции (включая ракообразных и моллюсков) - 3,6 млн тонн (на 5% меньше).

Производство нерафинированного подсолнечного масла в январе-октябре выросло на 13,6%, до 6,6 млн тонн, маргарина - снизилось на 1,2%, до 367 тысяч тонн. Производство сыра увеличилось на 6,1%, до 698 тысяч тонн, творога - на 5,9%, до 398 тысяч тонн.

Соков выработано 1,5 млрд условных банок, это на 1,4% больше, чем годом ранее.

Мукомолы произвели 7,6 млн тонн муки (на 3,4% больше). Крупы выработано 1,5 млн тонн (на 1,9% больше), хлебобулочных изделий выпечено 4,1 млн тонн (на 2,3% меньше).

Производство сахара составило 4,5 млн тонн, что на 7,6% больше прошлогоднего. Кондитеры в январе-октябре выпустили 3,5 млн тонн сладостей, что на 7,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Производители детского питания за 10 месяцев снизили выпуск консервов и соков на фруктовой и фруктово-овощной основе на 5,6%, до 3,5 млрд условных банок.

Цены на сливочное масло с 19 по 25 ноября повысились на 1,1%, сообщил также Росстат.

По сравнению с предыдущей неделей, когда был зафиксирован рост на 1,4%, темпы подорожания замедлились. Аналогичная динамика и в ценах на сыры, которые на минувшей неделе повысились на 0,7% против 1,3% неделей ранее.

С начала года цены на масло выросли на 31,6%.

Но вновь активизировался рост цен на яйца. На минувшей неделе они подорожали на 1,1% с 0,9% неделей ранее.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе сметана подорожала на 1,1%, пастеризованное молоко - на 0,9%, творог и стерилизованное молоко - на 0,8%, мороженая рыба, подсолнечное масло - на 0,7%, пшеничный хлеб и поваренная соль - на 0,5%, баранина, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничная мука - на 0,4%, ржаной хлеб, пшено - на 0,3%, свинина, мясо кур, черный чай - на 0,2%, говядина, маргарин и гречневая крупа - на 0,1%.

В то же время снизились цены на вермишель (-0,3%), вареные колбасы (-0,2%) и мясные консервы для детского питания (-0,1%).