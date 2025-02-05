Производство компьютеров и электроники в России в декабре выросло на 27%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В России производство компьютеров, электронных и оптических изделий в декабре 2024 года выросло на 27% по сравнению с декабрем 2023 года, сообщает Росстат.

По сравнению с ноябрем 2024 года рост составил 38,9%.

По данным Росстата, выпуск компьютеров, их частей и принадлежностей в декабре по сравнению с декабрем 2023 года увеличился на 23,8%. По сравнению с ноябрем 2024 года выпуск этой продукции возрос в 2 раза.

В абсолютном выражении объем выпуска компьютеров, их частей и принадлежностей в декабре 2024 года составил 40,8 млрд рублей.