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Решетников объяснил разовыми факторами колебания курса рубля на этой неделе

После прекращения нервозности и спекуляций на рынке курс вернется к фундаментальным значениям, ожидает глава Минэкономразвития

Решетников объяснил разовыми факторами колебания курса рубля на этой неделе
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Колебания курса рубля в последние дни обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера, но торговый баланс остается крепким, после прекращения нервозности на рынке курс вернется к фундаментальным значениям, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников

По его словам, правительство и ЦБ "работают в тесной координации" для принятия необходимых решений по снижению волатильности на рынках.

"Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера", - отметил он.

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"Фундаментально торговый баланс крепкий: последние два месяца его показатели выше, чем были летом. В октябре торговый баланс был на 8% выше уровня прошлого года, или $11,8 млрд, за счет хороших показателей экспорта (по данным Банка России), а за 10 месяцев - на 14% выше, чем в прошлом году", - сказал министр.

"Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям", - подчеркнул Решетников.

Министр также отметил, что "наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт, идут расчеты по внешнеторговым контрактам".

"Очевидно, что потребуется адаптация к очередным антироссийским санкциям, в том числе в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок. Вместе с тем за последние годы подобные ограничительные меры вводились неоднократно, и каждый раз наша экономика к ним адаптировалась и продолжала развиваться. Так будет и сейчас. Россию невозможно исключить из глобальной экономики, и наши партнеры заинтересованы в сохранении и развитии взаимной торговли", - прокомментировал он тему санкций.

Решетников согласился, что "в условиях отсутствия биржевой торговли волатильность на финансовом рынке несколько повышена, и дополнительные поступления валюты или повышение спроса на нее в моменте могут приводить к ощутимым колебаниям курса".

"При этом Банк России принимает меры по снижению амплитуды таких скачков. В частности, приостановлены покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года. Правительство работает в тесной координации с Центральным Банком для принятия необходимых решений", - заявил глава Минэкономразвития.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозировало (базовый вариант от сентября, который заложен в бюджет) среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 96,5 руб./$, в 2026 году - 100,0 руб./$, в 2027 году - 103,2 руб./$.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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