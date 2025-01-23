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ВВП Южной Кореи в IV кв. вырос на 0,1%, слабее прогноза

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ВВП Южной Кореи в четвертом квартале 2024 года увеличился на 0,1% к третьему кварталу, по предварительным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,2%.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,2% и 1,3% соответственно.

Потребительские расходы в Южной Корее в октябре-декабре увеличились на 0,2% в поквартальном сравнении, причем спрос вырос как на товары, так и на услуги.

Государственные расходы повысились на 0,5%.

Инвестиции в средства производства выросли на 1,6%, в строительство - сократились на 3,2%.

Объем экспорта увеличился на 0,3%, в том числе за счет наращивания поставок оборудования для производства полупроводников. Между тем импорт сократился на 0,1% из-за снижения спроса на транспортные средства и нефть.

В третьем квартале ВВП страны вырос на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,5% по сравнению с июлем-сентябрем 2023 года.

Южная Корея Банк Кореи
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