"ВУШ Холдинг" весной 2025 года объявит новую программу buyback

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (холдинговая компания оператора сервиса кикшеринга Whoosh) весной 2025 года планирует объявить новую программу выкупа акций компании (buyback), которые будут использованы для программы долгосрочной мотивации сотрудников, сообщил финансовый директор компании Александр Синявский.

"У нас есть программа buyback, действительно. Во-первых, у нас есть программа мотивации долгосрочная, на 3 года принятая. И под нее мы ежегодно принимает программы buyback. Первую мы уже исполнили. И ожидаем, что в следующем году мы объявим следующий buyback для этих же целей. Она очень понятная, прозрачная цель - наполнение пула для опционной программы", - сказал он на YouTube-канале "Пульс".

Глава "ВУШ Холдинга" Дмитрий Чуйко уточнил, что после завершения прежней программы buyback компания должна распределить акции между участниками программы мотивации. По его словам, распределение состоится "где-то весной следующего года", после чего будет объявлен новый выкуп.

Совет директоров "ВУШ Холдинга" в ноябре 2023 года утвердил программу buyback под программу мотивации сотрудников. Срок действия buyback устанавливался до 31 мая 2025 года, планировалось выкупить максимум 1,5 млн акций (около 1,35% уставного капитала), что составляет треть от потребности для опционной программы.

По словам Синявского, в рамках этой программы компания уже выкупила 1,5 млн акций.

В целом для программы долгосрочной мотивации, также утвержденной советом директоров в ноябре 2023 года, планируется приобрести не более 4,5 млн акций (около 4% уставного капитала).

Участники программы имеют право исполнить опционы по номинальной цене по итогам 2024, 2025 и 2026 годов при достижении целевых показателей EBITDA, утвержденных советом директоров. Срок действия программы - с даты утверждения советом директоров по 30 июня 2027 года включительно.

ПАО "ВУШ Холдинг" - головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга. Компания представлена в России, Белоруссии и Казахстане. В рамках пилотного проекта сервис также работает в Бразилии, Чили и Перу.

ПАО "ВУШ Холдинг" в декабре 2022 года провело IPO. Крупнейшим акционером является гендиректор компании Дмитрий Чуйко, которому принадлежит 39%. По данным на 30 июня 2024 года free float составлял 19%.