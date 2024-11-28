ВТБ ждет шторма на процентном рынке

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ ждет шторма на процентном рынке, но суммарно планирует достичь в 2024-2025 годах стратегических целей по прибыли, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Мы не собираемся пересматривать стратегию, наши намерения суммарно по двум годам (2024 и 2025 год) выполнить двухлетнюю чистую прибыль по стратегии. То есть с таким стратегическим посылом мы вошли в бизнес-планирование. Это сложная задача из-за того, что банки вплотную приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск, в 2025 году он достигнет полноценного как бы шторма, потому что мы прогнозируем, например, повышение ключевой ставки в декабре до 23% и ее сохранение на протяжении всего 2025 года. То есть это, по сути, шторм на процентном рынке", - заявил он.

Группа закладывала в трехлетней стратегии развития чистую прибыль в 2024 году на уровне 435 млрд рублей и в 2025 году - около 520 млрд рублей, то есть суммарно 955 млрд рублей. Впоследствии ВТБ повысил прогноз по прибыли на этот год до 550 млрд рублей. Актуальный прогноз по прибыли на 2025 году менеджмент обещал озвучить в ходе презентации результатов по итогам 2024 года.

"Модель, которая сейчас нами найдена, занимая у розницы и размещая в высококачественные корпораты, все еще остается возможной, готовность кредитования корпоратов по ключевой ставке +6 означает практически на сроке жизни кредита 30%-ный возврат на капитал, с учетом пониженных взвесов, и его несильно пока портит пруденциальное макроэкономическое регулирование. Поэтому, по сути, с этими целями мы входим в 2025 год, конкретные параметры, что у нас получилось, будем представлять при закрытии 2024 года", - заявил топ-менеджер.