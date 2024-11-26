Костин ждет снижения прибыли российских банков в 2025 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует снижение прибыльности российского банковского сектора РФ в 2025 году в условиях высокой ключевой ставки и жесткого регулирования Банка России. Он заявил об этом на Международном форуме Финансового университета в контексте обсуждения повышения налогов для банков.

ЦБ в сентябре повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год до 3,3-3,8 трлн рублей с прежних ожиданий в 3,1-3,6 трлн рублей. В 2025 году регулятор прогнозирует снижение прибыли банков до 2,7-3,2 трлн рублей.

"Я хочу всех успокоить, в следующем году банкам будет хуже, поэтому завидовать особо не надо. Резко все равно сокращается кредитование, ЦБ помимо ставки принял очень жесткие меры по регуляторике: мы должны догонять Базельские надбавки, нам еще добавили так называемую антициклическую надбавку, которая еще меньше возможностей оставляет банкам для роста кредитования. То есть для банков уже помимо ставки большим тормозом будут являться и просто ограничительные меры, по ликвидности тоже, вы видите сегодня огромные спреды, еще выросли плюс к ключевой ставке за счет того, что просто банкам не хватает ликвидности", - сказал Костин.

"Эти вопросы постепенно решаются, но еще раз хочу подчеркнуть, что (...) у банков не будет такой прибыльности", - добавил он.

ВТБ в 2024 году прогнозирует чистую прибыль на уровне 550 млрд рублей. В стратегии группы на 2025 год прибыль ожидается в размере около 520 млрд рублей.