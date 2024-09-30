Проект трехлетнего бюджета внесен в Госдуму. Обобщение

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в понедельник внесло проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в Госдуму. Рассмотрение документа в первом чтении планируется 24 октября.

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, что превышает запланированный текущим законом о бюджете на трехлетку показатель в 830,5 млрд рублей, или 0,4% ВВП. В 2026 году он вырастет до 2,181 трлн рублей, или 0,9% ВВП, а не до 1,536 трлн рублей (0,8% ВВП), как это предусмотрено в законе сейчас. В 2027 году, новом для прогнозирования, ожидается его рост до 1,1% ВВП, или 2,761 трлн рублей.

Ненефтегазовый дефицит сокращается по сравнению с параметрами текущего закона о бюджете в 2025 году до 12,11 трлн рублей, или 5,6% ВВП, с 12,59 трлн рублей, или 6,6% ВВП; в 2026 году - до 12,746 трлн рублей, или 5,5% ВВП, с 12,951 трлн рублей, или 6,4% ВВП. В 2027 году он прогнозируется в размере 12,528 трлн рублей, или 5% ВВП.

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2025 году 214,575 трлн рублей, в 2026 году - 230,568 трлн рублей, в 2027 году - 248,313 трлн рублей и инфляции, не превышающей 4,5% в следующем году и 4% в 2026-2027гг.

Доходы

Доходы федерального бюджета в следующем году будут расти как по сравнению с заложенными в законе на этот год показателями - на 20%, до 40,296 трлн рублей (18,8% ВВП) с 33,552 трлн рублей (17,6% ВВП), так и по сравнению с 2024 годом - на 11,6%. В 2026 году рост составит 23% по сравнению с текущими показателями закона, до 41,841 трлн рублей (18,1% ВВП) с 34,051 трлн рублей (16,8% ВВП), рост к предыдущему году ожидается на 3,8%. В 2027 году они составят 43,154 трлн рублей, или 17,4% ВВП (рост на 25,5% к бюджетному прогнозу в 34,379 трлн рублей и на 3,1% к 2026 году).

Нефтегазовые доходы будут постепенно снижаться с 11,31 трлн рублей в 2024 году до 10,936 трлн рублей (5,1% к ВВП) в 2025-м и до 10,564 трлн рублей (4,6% к ВВП) и 9,766 трлн рублей (3,9% к ВВП) в 2026-2027 годах. Снижение поступлений на протяжении всего прогнозируемого периода обусловлено изменением основных параметров прогноза (динамикой цен на энергоресурсы и структурой добычи и производства), а также изменением налогового законодательства.

При этом базовые нефтегазовые доходы составят в 2025-2027 годах 9,124 трлн рублей, 9,338 трлн рублей и 9,115 трлн рублей соответственно; дополнительные - 1,813 трлн рублей (0,8% к ВВП), 1,227 трлн рублей (0,5 % к ВВП) и 651 млрд рублей (0,3% к ВВП).

По ненефтегазовым доходам, напротив, ожидается рост: в 2025 году на 18,4% - с 24,801 трлн рублей в 2024 году до 29,36 трлн рублей, в 2026 году - на 6,5%, до 31,277 трлн рублей, в 2027 году - на 6,8%, до 33,388 трлн рублей. Минфин связывает это с расширением прогрессивной шкалы налогообложения доходов, ростом поступлений НДС и налога на прибыль на фоне динамики макроэкономических показателей, а также с ростом собираемости.

Планируется рост поступления налога на прибыль в федеральный бюджет - с 2,03 трлн рублей в 2024 году до 4,04 трлн рублей в 2025-м, 4,247 трлн рублей и 4,533 трлн рублей в 2026-2027 гг. Увеличение поступления федеральной части НДФЛ ожидается с 307 млрд в текущем году до 811 млрд рублей, 921 млрд рублей и 901,3 млрд рублей в последующую трехлетку; НДС - 13,236 трлн рублей, 15,456 трлн рублей, 16,76 трлн рублей, 18,061 трлн рублей.

В части налоговых доходов и доходов от внешнеэкономической деятельности учтены принятые и проектируемые изменения законодательства, суммарное влияние которых в 2025 году оценивается в размере 2,553 трлн рублей, в 2026 году - 3,362 трлн рублей и в 2027 году - 4,566 трлн рублей.

Расходы

Расходы в 2025 году вырастут по сравнению с заложенными в законе показателями на 20,6% - до 41,47 трлн рублей (19,3% ВВП) с 34,383 трлн рублей (18% ВВП), по сравнению с предыдущим годом на 5,2%. В 2026 году рост по сравнению с ранее заложенными показателями составит 23,7%, до 44,022 трлн рублей (19,1% ВВП) с 35,587 трлн рублей (17,6% ВВП), по сравнению с предыдущим годом на 6,15%. В 2027 году они составят 45,916 трлн рублей, или 18,5% ВВП (рост на 24,7% к бюджетному прогнозу в 36,821 трлн рублей и на 4,3% к 2026 году).

При этом в 2025 году не ожидается условно утвержденных расходов, которые ранее прогнозировались в размере 859,6 млрд рублей, или 2,5% ВВП. В 2026 году они прогнозируются на уровне 1,1 трлн рублей, или 2,5% ВВП (текущий показатель - 1,779 трлн рублей, или 5% ВВП), в 2027 году - 2,296 трлн рублей, или 5% ВВП.

Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2025 году составят 13,49 трлн рублей, в 2026 году - 12,8 трлн рублей, в 2027 г - 13,07 трлн рублей.

На национальные проекты в 2025 году запланированы ассигнования в объеме 5,766 трлн рублей, в 2026 году - 6,303 трлн рублей, в 2027 году - 6,356 трлн рублей.

Финансирование госпрограмм запланировано в размере 30,045 трлн рублей, 30,867 трлн рублей и 31,560 трлн рублей соответственно. По девяти программам по обеспечению нацбезопасности и международного сотрудничества без учета закрытой части предусматривается снижение ассигнования с 4,736 трлн рублей в 2024 году до 3,235 трлн рублей, 3,23 трлн рублей и 3,325 трлн рублей в последующую трехлетку. Также сокращаются расходы по закрытой части: 7,907 трлн рублей в 2024 году, 5,469 трлн рублей в 2025 году, 5,087 трлн рублей в 2026 году и 5,284 трлн рублей в 2027 году.

Заимствования

Основным источником финансирования дефицита бюджета остаются заимствования. Их объем будет постепенно увеличиваться.

В целом размещение ОФЗ в 2025 году планируется на уровне 4,781 трлн рублей, в 2026 году - 5,076 трлн рублей, в 2027 году - 5,245 трлн рублей, следует из пояснительной записки к бюджету. На погашение рублевых государственных ценных бумаг в следующем году будет направлено 1,416 трлн рублей, в 2026 году - 1,340 трлн рублей, в 2027 году - 1,327 трлн рублей.

Следовательно, чистое привлечение через размещение ОФЗ составит в 2025 году 3,365 трлн рублей (действующим законом на 2025 год предусмотрено 2,947 трлн рублей), в 2026 году - 3,736 трлн рублей (3,553 трлн рублей), в 2027 году - 3,918 трлн рублей.

Минфин традиционно предусматривает возможность размещения государственных ценных бумаг в иностранной валюте в объеме до $1 млрд ежегодно, что эквивалентно 96,5 млрд рублей, 100 млрд рублей и 103,2 млрд рублей соответственно. Объем погашения государственных ценных бумаг в иностранной валюте в 2025 году составит 193,451 млрд рублей ($2,005 млрд), в 2026 году - 308,824 млрд рублей ($3,088 млрд) и в 2027 году - 399,592 млрд рублей ($3,872 млрд).

Предполагается также использование целевых иностранных кредитов, предоставляемых международными финансовыми организациями, в 2025 году на 11,035 млрд рублей ($114,4 млн), в 2026 году - 13,948 млрд рублей ($139,5 млн), в 2027 году - 14,195 млрд рублей ($137,6 млн).

Объем госдолга будет расти с 30,769 трлн рублей (15,7% ВВП) в 2024 году до 35,411 трлн рублей (16,5% ВВП) в 2025-м, 40,029 трлн рублей (17,4% ВВП) в 2026-м и 44,928 трлн рублей (18,1% ВВП) в 2027-м. Основную часть составляет внутренний госдолг - 24,949 трлн рублей, 29,386 трлн рублей, 34,046 трлн рублей и 39,005 трлн рублей соответственно. Внешний оценивается в 5,82 трлн рублей, 6,026 трлн рублей, 5,982 трлн рублей и 5,923 трлн рублей.

Приватизация

Параметры еще одного источника финансирования дефицита - приватизации - говорят о постепенном росте доходов по этой статье, но все еще скромными темпами.

Поступления от приватизации растут по сравнению с параметрами трехлетки 2024-2026 гг. более чем в 4 раза, однако по-прежнему остаются по меркам бюджета в целом символическими - 5,5 млрд рублей и 5,6 млрд рублей в 2025 и 2026 годах по сравнению с 1,2 млрд рублей ежегодно, предусмотренными законом о бюджете на 2024-2026гг. В 2027 году они возрастают до более существенной суммы - 25,5 млрд рублей. Однако основной прирост дают поступления от продажи доли РФ в капитале Евразийского банка развития - 3,116 млрд рублей, 3,229 млрд рублей и 23,147 млрд рублей.

В апреле министр финансов РФ Антон Силуанов говорил о том, что заметным источником пополнения бюджета может стать продажа активов, которые перешли в собственность государства в результате ряда судебных решений в 2023-2024 гг. "Активы, которые переходят в казну по решениям судов (...), надо продавать. Если посмотреть на их стоимость, то 100 млрд рублей наберем, а может быть, и больше", - говорил он, отмечая, что соответствующие задачи Росимуществу поставлены.

Помимо этого, в конце прошлого года министр рассказал о направленных в правительство предложениях по снижению доли государства в ряде крупных компаний - примерно 30 позиций стоимостью "сотни миллиардов" рублей. Этот список не публичен, источники "Интерфакса" говорили, что предложенный Минфином план был очень амбициозным и традиционно вызвал категорические возражения профильных ведомств.

ФНБ

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году будет пополнен на 38,8 млрд рублей, что существенно меньше изначально планировавшихся 330 млрд рублей.

В 2025 году фонд пополнится на 1,639 трлн рублей (в соответствии с законом о бюджете на 2024-2026гг запланирован был объем 1,821 трлн рублей), в 2026 - на 1,895 трлн рублей (1,836 трлн рублей), в 2027 - на 1,275 трлн рублей.

При этом за счет нефтегазовых доходов пополнение в текущем году ожидается на 44,9 млрд рублей, в 2025 году - на 1,559 трлн рублей, в 2026 году - на 1,813 трлн рублей и в 2027 году - на 1,227 трлн рублей. Курсовая разница даст снижение на 6,1 млрд рублей в текущем году, в 2025-2027 годах, напротив, ожидается увеличение на 80,1 млрд рублей, 81,7 млрд рублей и 48,1 млрд рублей, соответственно.

Использование средств фонда в 2024 году ожидается в размере 1,3 трлн рублей, как и было изначально запланировано, в 2025 году снизится до символических 600 млн рублей, в последующие годы его использование не предусмотрено.

Объем ФНБ к концу 2024 года составит 11,055 трлн рублей, или 5,6% ВВП, 2025 года - 12,883 трлн рублей (оценка текущего закона о бюджете - 13,003 трлн рублей), 6% ВВП, 2026 года - 14,927 трлн рублей (14,872 трлн рублей), 6,5% ВВП, 2027 года - 16,497 трлн рублей, или 6,6% ВВП.