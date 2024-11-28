Remy Cointreau сократил полугодовую чистую прибыль на 19%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA зафиксировал 19%-е снижение чистой прибыли в первом финансовом полугодии при 16%-м сокращении выручки.

В апреле-сентябре чистая прибыль компании составила 92 млн евро против 113 млн евро годом ранее. Операционная прибыль уменьшилась на 13%, до 147,3 млн евро.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой Remy Cointreau, предполагал чистую прибыль на уровне 80,8 млн евро, операционную - 134,3 млн евро.

Полугодовая выручка компании уменьшилась до 533,7 млн евро с 636,7 млн евро годом ранее. Продажи подразделения, выпускающего коньяк, снизились на 18%, выручка от продажи другой алкогольной продукции сократилась на 12%, от реализации продукции партнерских брендов - на 24,7%.

Согласно прогнозу компании, по итогам всего текущего фингода, который завершится в марте 2025 года, ее выручка сократится на 15-18%.

В октябре Remy Cointreau объявил о запуске новой программы сокращения расходов в ответ на ухудшение операционных условий, в частности, падения спроса в США и Китае.

В отчете компании за первое финполугодие отмечается, что снижение расходов позволило ей частично компенсировать негативное влияние падения продаж на показатели рентабельности.

В компании ожидают, что восстановление спроса в США будет очень медленным. При этом в Китае, несмотря на сохранение неопределенности, Remy Cointreau продолжает наращивать долю рынка благодаря значительному интересу к ее брендам.

С начала 2024 года капитализация Remy Cointreau снизилась почти на 50%.

Remy Cointreau, контролируемая семьей Эриар Дюбрей, была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Компания выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa, шампанское Piper-Heidsiek, Charles Heidsiek и F.Bonnet, ликеры Cointreau и Passoa.