Поиск

"Т-Технологии" подтвердили планы распределять 30% прибыли на дивиденды

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" (ранее - "ТКС Холдинг") подтверждает планы распределять 30% чистой прибыли на дивиденды, будет платить их ежеквартально, заявил в ходе конференц-звонка глава ТБанка (входит в холдинг) Станислав Близнюк.

"Политика по выплате дивидендов будет стабильной, ежеквартально будем выплачивать до 30% от чистой прибыли", - сказал Близнюк.

Акционеры "Т-Технологии" в ноябре на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 24,8 млрд рублей. Это первые выплаты после длительного перерыва.

Станислав Близнюк Т-Технологии ТБанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции

На "Мосбирже" утром в четверг рубль дешевеет к юаню

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

Brent подешевела до $72,61 за баррель

"Мосбиржа" планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года

Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });