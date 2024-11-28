"Т-Технологии" подтвердили планы распределять 30% прибыли на дивиденды

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" (ранее - "ТКС Холдинг") подтверждает планы распределять 30% чистой прибыли на дивиденды, будет платить их ежеквартально, заявил в ходе конференц-звонка глава ТБанка (входит в холдинг) Станислав Близнюк.

"Политика по выплате дивидендов будет стабильной, ежеквартально будем выплачивать до 30% от чистой прибыли", - сказал Близнюк.

Акционеры "Т-Технологии" в ноябре на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 24,8 млрд рублей. Это первые выплаты после длительного перерыва.