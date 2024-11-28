"Т-Технологии" в 2025 году рассчитывают на рентабельность капитала выше 30%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" в 2025 году рассчитывают на рентабельность капитала (ROE) свыше 30%, сообщил финансовый директор группы Илья Писемский на конференц-звонке.

"В целом мы таргетируем по следующему году быть 30% плюс", - сказал он.

Рентабельность капитала "Т-Технологий" в январе-сентябре 2024 года по МСФО составила 32,7% (34,7% за 9 месяцев 2023 года), в III квартале - 37,8% (осталась на уровне аналогичного периода годом ранее).