"ТКС Холдинг" наметил в 2025 году четыре выплаты дивидендов

Компания подтвердила планы платить дивиденды регулярно

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг" (находится в процессе смены наименования на "Т-Технологии") подтверждает планы платить дивиденды регулярно, в 2025 году будет четыре выплаты, сообщил журналистам председатель правления Т-Банка (входит в холдинг) Станислав Близнюк.

"У нас есть понимание, что это традиция, которая станет регулярной, и в рамках следующего года у нас тоже будут квартальные дивиденды. Там есть некие технические вопросы, это будут прямо квартальные или не квартальные, или какие-то моменты будут сдвигаться - плюс-минус месяц. В голове нашей, что будет по крайней мере четыре выплаты в рамках следующего года, и они будут максимально приближены к квартальному базису", - сказал он.

Группа также не видит рисков для бизнеса и дивидендных выплат в связи с ужесточением Банком России регулирования, отметил глава Т-Банка.

"Все наши действия мы проводим через моделирование, стресс-тестирование и оценку. Раз мы говорим, что мы хотим поддерживать return on equity (возврат на капитал как минимум 30% - ИФ), значит наши модели рассказывают о том, что мы можем сделать это вполне свободно, учитывая тот revenue stream (поток доходов - ИФ), учитывая те доходы, расходы и прибыли, которые ожидаем, и учитывая то изменение законодательства. И мы не видим в этом каких-то проблем, наши нормативы все в норме, и мы понимаем, что должны держать их в норме", - заявил Близнюк.

Акционеры "ТКС Холдинга" на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 24,8 млрд рублей.

Это первые выплаты после длительного перерыва.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию.

TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 года (по итогам IV квартала 2020 года в размере $0,24 на одну акцию). Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в России иноагентом). После сделки по интеграции Росбанка в "ТКС Холдинг", завершившейся в августе, доля "Интерроса" в группе выросла до 41,4%.