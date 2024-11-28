В ЦБ РФ не исключили превышения прогноза по ВВП в 2024 году

Рост может составить более 4%, заявил советник главы Банка России Кирилл Тремасов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Рост ВВП по итогам года может превысить верхнюю планку прогноза ЦБ в 4%, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе Пермского инженерно-промышленного форума в четверг.

"В прошлом году экономика выросла более чем на 4%. В этом году мы движемся тоже вблизи 4%. Официальный прогноз Центробанка по итогам этого года - 3,5-4%. Пока идем ближе к верхней границе этого диапазона. И я думаю, что по этому году рост у нас будет тоже 4 плюс", - сказал Тремасов.

Он напомнил, что весной 2022 года экономика испытала мощный шок и санкции.

"Во втором квартале ВВП отвалился более чем на 5%, ряд предприятий вообще встали. Но, начиная с III квартала 2022 года, экономика развернулась вверх (...), и этот рост идет безостановочно", - сказал Тремасов.

При этом он отметил, что после двух лет бурного роста экономика страны начинает упираться "в предел производственных возможностей".

По оценкам ЦБ, в следующем году рост экономики замедлится до диапазона 0,5-1,5%, в 2026 году - 1-2%, в 2027 году - 1,5-2%.

"Замедление роста - это сейчас естественный процесс и его не избежать (...) Невозможно такими же темпами в условиях отсутствия свободных рук наращивать производство", - добавил он, отметив, что предпосылок для рецессии нет.

Кроме того, он напомнил, что произошла трансформации секторов экономики и снижение доли частного бизнеса. По его словам, произошел мощнейший отток ресурсов и трудовых кадров в сторону военно-промышленного комплекса.

"Как вы тогда хотите, чтобы доля частного сектора не сокращалась? Как бы это жестко не звучало, но это реальность, в которой мы находимся. И эта реальность обусловлена стратегическими задачами государства", - добавил Тремасов.

В минувшую среду Росстат сообщил, что ВВП РФ за январь-сентябрь 2024 года увеличился на 4,2% к тому же периоду прошлого года.

Эти данные совпали с уточненными расчетами Минэкономразвития, которое после выхода данных Росстата за третий квартал улучшило свою оценку за 9 месяцев до 4,2% с 4,0%.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП РФ в 2024 году на 3,9%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, предполагает рост российской экономики в 2024 году на 3,7%.

В 2025 году Минэкономразвития ожидает увеличения ВВП РФ на 2,5%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала ноября) предполагает рост в 2025 году на 1,9%.