Поиск

В Банке России не видят намеков на стабилизацию ситуации на рынке труда

Нехватку персонала в ЦБ считают главным ограничивающим фактором для развития экономики

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В России уровень безработицы достиг исторического минимума и ситуация с нехваткой кадров ухудшается, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Пермском инженерно-промышленном форуме.

Он напомнил, что безработица в России снизилась до очередного исторического минимума и составляет уже 2,3%.

По его словам, естественный уровень безработицы - это 3-4%. В развивающихся экономиках уровень безработицы существенно выше, а нынешнюю ситуацию он назвал ненормальной.

"Последние два года мы не видим даже намека на то, что рынок труда начинает хотя бы хоть как-то стабилизироваться. Из месяца в месяц ситуация с кадрами ухудшается и ухудшается", - сказал Тремасов.

Он отметил, что нехватка персонала - главный ограничивающий фактор для развития экономики.

"Я неоднократно слышал от акционеров и руководителей предприятий, что они готовы реализовать инвестпроекты, но людей не хватает", - добавил он.

По данным Росстата, безработица в России в октябре снизилась до 2,3%, тем самым в пятый раз за этот год обновив исторический минимум (за весь период наблюдений показателя с 1991 года).

Предыдущее минимальное значение в 2,4% было зафиксировано в июне 2024 года и удерживалось в течение четырех месяцев, до сентября этого года.

Общая численность безработных в октябре 2024 года составила 1,753 млн человек, что на 71 тысячу ниже показателя сентября 2024 года.

Кирилл Тремасов Росстат Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется у $73,4 за баррель

Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется у $73,4 за баррель

В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт

В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт

В ЦБ допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции

На "Мосбирже" утром в четверг рубль дешевеет к юаню

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

Brent подешевела до $72,61 за баррель

"Мосбиржа" планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });