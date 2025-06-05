Dr. Martens снизил годовую выручку на 10%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Британский производитель обуви Dr. Martens Plc в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, сократил выручку на 10% - до 787,6 млн фунтов стерлингов ($1,07 млрд), сообщается в его отчетности.

Без учета изменения курсов обмена валют она уменьшилась на 8%.

Выручка в регионе EMEA снизилась на 11%, в Северной и Южной Америке - также на 11%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4%.

Доналоговая прибыль Dr. Martens упала до 8,8 млн фунтов по сравнению с 93 млн фунтов годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов снизилась до 34,1 млн фунтов с 97,2 млн фунтов.

Ухудшение финансовых показателей было обусловлено сложными макроэкономическими условиями и слабым потребительским спросом на нескольких основных рынках.

При этом компания заявила, что будет реализовывать новую стратегию для привлечения покупателей. Она намерена обеспечить устойчивое увеличение выручки выше темпов роста рынка обуви в среднесрочной перспективе.

Dr. Martens также сообщила, что ожидает "значительного роста" базовой прибыли в этом фингоду. Аналитики ожидают повышения до 54-74 млн фунтов.

Котировки акций Dr. Martens на торгах в четверг взлетели почти на 25%. За последние двенадцать месяцев рыночная стоимость компании снизилась на 12,7% (до 578 млн фунтов), тогда как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 6,4%.