Президент Бразилии предложил выбрать альтернативную доллару валюту для торговли внутри БРИКС

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил выбрать альтернативную доллару валюту для использования ее в торговле между странами БРИКС, передает в четверг портал G1.

"Почему такой банк как БРИКС не может иметь валюту, которая бы использовалась в торговых отношениях Бразилии и Китая, Бразилии и других стран БРИКС. Это сложно, потому что некоторые к такому не привыкли", - сказал он в ходе церемонии инаугурации Дилмы Русеф на посту руководителя Нового банка развития (банка БРИКС) в Шанхае.

Лула да Силва добавил, что и другие страны могли бы активнее использовать свои собственные валюты в торговле, без использования доллара.

"Кто решил, что именно доллар станет валютой для расчетов после золота? Почему не иена, почему не реал, почему не песо? Потому что когда-то наши валюты были слабыми и не имели ценности в других странах", - подчеркнул он.

G1 напоминает, что ранее ЦБ Бразилии объявил о заключении соглашения с китайским ЦБ о прямой конвертации валют двух стран при совершении коммерческих операций, без посредничества доллара.