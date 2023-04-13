Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Президент Бразилии предложил выбрать альтернативную доллару валюту для торговли внутри БРИКС

Президент Бразилии предложил выбрать альтернативную доллару валюту для торговли внутри БРИКС
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил выбрать альтернативную доллару валюту для использования ее в торговле между странами БРИКС, передает в четверг портал G1.

"Почему такой банк как БРИКС не может иметь валюту, которая бы использовалась в торговых отношениях Бразилии и Китая, Бразилии и других стран БРИКС. Это сложно, потому что некоторые к такому не привыкли", - сказал он в ходе церемонии инаугурации Дилмы Русеф на посту руководителя Нового банка развития (банка БРИКС) в Шанхае.

Лула да Силва добавил, что и другие страны могли бы активнее использовать свои собственные валюты в торговле, без использования доллара.

"Кто решил, что именно доллар станет валютой для расчетов после золота? Почему не иена, почему не реал, почему не песо? Потому что когда-то наши валюты были слабыми и не имели ценности в других странах", - подчеркнул он.

G1 напоминает, что ранее ЦБ Бразилии объявил о заключении соглашения с китайским ЦБ о прямой конвертации валют двух стран при совершении коммерческих операций, без посредничества доллара.

Доллар является одним из мировых платёжных средств уже почти 80 лет, это произошло в результате Бреттон-Вудской конференции в штате Нью-Гэмпшир в 1944 году. Тогда странами было подписано соглашение, заложившее основы новой системы организации денежных отношений и банковской деятельности в мире. Были созданы Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ). Доллар США стал одним из мировых платежных средств, наряду с золотом.

БРИКС Луис Инасиу Лула да Силва доллар Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные подняли МиГ-31 для сопровождения самолета ВВС Норвегии над Балтикой

ЕС добавил группу "Вагнер" еще в один санкционный список

ЕС добавил группу "Вагнер" еще в один санкционный список

В Еврокомиссии сочли, что замороженные в ЕС резервы ЦБ РФ изъять нельзя

В Еврокомиссии сочли, что замороженные в ЕС резервы ЦБ РФ изъять нельзя

ОПЕК в марте снизила добычу нефти и отстала от плана ОПЕК+ на 1 млн б/с

Норвегия высылает 15 сотрудников посольства РФ

Норвегия высылает 15 сотрудников посольства РФ

США могли прослушивать генсека ООН и его заместителя

США могли прослушивать генсека ООН и его заместителя

Китай в феврале импортировал рекордный объем газа для этого месяца

Китай в феврале импортировал рекордный объем газа для этого месяца

Оплата товаров картами "Мир" на Кубе может стать доступна в ближайшие месяцы

Оплата товаров картами "Мир" на Кубе может стать доступна в ближайшие месяцы

Автор утечек секретных документов мог работать на одной из военных баз в США

Автор утечек секретных документов мог работать на одной из военных баз в США

Brent подешевела до $87,01 за баррель после взлета котировок накануне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });