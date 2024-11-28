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Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО за девять месяцев снизилась в 2,4 раза

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО за девять месяцев 2024 г. снизилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 23,5 млрд руб., говорится в отчете компании.

EBITDA выросла на 4,3%, до 110,1 млрд руб. Выручка составила 441,39 млрд руб. (+11,8%).

Операционные расходы за отчетный период выросли на 13,9%, до 377,51 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 2,6%, до 70,33 млрд руб.

Финансовые расходы составили 39,4 млрд руб. против 9,83 млрд руб. годом ранее. Рост процентных расходов на фоне увеличения процентных ставок по заимствованиям и объема долгового портфеля "РусГидро" оказал главное влияние на динамику чистой прибыли компании, сообщил энергохолдинг.

Заемные средства "РусГидро" по итогам января-сентября 2024 г. оценивались в 466,99 млрд руб. В компании оценили долговую нагрузку как умеренно-сбалансированную - соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,3х на конец отчетного периода.

На счетах компании на конец сентября 2024 г. хранилось 43,54 млрд руб.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.

РусГидро
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