Трутнев сообщил о подготовке плана улучшения экономического состояния "РусГидро"

Вице-премьер Юрий Трутнев Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство России вместе с руководством ПАО "РусГидро" готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.

"Основная проблема "РусГидро" заключается в том, что она платит за уголь по рыночной цене, а тарифы держит в регулируемом секторе. Экономика таким образом не работает", - рассказал Трутнев.

По его словам, предложения для "РусГидро" "находятся в высокой степени готовности".

"Я не знаю, будут дивиденды или нет. Но могут ли использоваться дивиденды как одно из направлений улучшения состояния? Могут", - ответил Трутнев на вопрос о потенциальных выплатах "РусГидро" акционерам.

Заемные средства "РусГидро" по итогам января-сентября 2024 года оценивались в 466,99 млрд рублей. В компании характеризовали долговую нагрузку как умеренно-сбалансированную - соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,3х на конец отчетного периода.

В то же время акционеры компании до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год. "Я считаю, что платить дивиденды при сегодняшней стоимости кредитов - достаточно сложный вопрос", - говорил "Интерфаксу" осенью 2024 года гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин, подчеркивая, что это директивный вопрос и зависит от основного акционера - правительства России.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.