Миноритариям с пакетами до 5% могут сократить срок запрета на доступ к информации подсанкционных АО

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает сократить на полгода – до 1 июля 2025 года – срок действия повышенного порога владения акциями, позволяющего их владельцам запрашивать документы у компаний, а также предлагает распространить действие этой нормы исключительно на организации, подпавшие под американские и европейские санкции.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта (№722148-8) обсуждались в четверг на заседании правительства.

Увеличение с 1% до 5% размера минимального пакета акций компаний, который позволяет держателю запрашивать документы, оспаривать сделки или действия, в том числе членов совета директоров, было принято в 2022 году. Действие этой нормы продлевалось, но летом 2024 года она была скорректирована: повышенный порог владения акциями для запроса документов был предусмотрен для акционеров компаний, которые подпали под антироссийские санкции или имеют право не раскрывать информацию о своей деятельности. Срок действия этого правила был установлен до 1 января 2026 года.

Теперь правительство РФ предложило вновь изменить ограничения: они будут действовать лишь в АО, подпавших под американские и европейские санкции. Срок действия нормы сокращается на полгода – до 1 июля 2025 года.

При этом предлагается отменить повышенный до 5% порог владения акциями для оспаривания в судах сделок или действий, в том числе членов совета директоров. В случае принятия этих поправок, как и прежде, для инициирования таких судебных разбирательств миноритариям будет достаточно иметь 1% акций компании.