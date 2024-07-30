Дума продлила ограничение прав миноритариев подсанкционных АО на доступ к информации

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает до 1 января 2026 года действие повышенного порога владения акциями, позволяющего их владельцам запрашивать документы у компаний, попавших под антироссийские санкции или имеющих право не раскрывать информацию о своей деятельности.

Законопроект № 464156-8 вносит изменения в принятый в 2022 году закон 55-ФЗ, который временно увеличивал с 1% до 5% размер минимального пакета акций компаний, который позволяет держателю запрашивать документы, оспаривать сделки или действия, в том числе членов совета директоров. Действие этой нормы продлевалось, но с 1 июля 2024 года она утратила силу.

Согласно принятым поправкам, 5-процентный порог, дающий акционерам упомянутые права, снова возвращается в законодательство. Это положение будет действовать до 1 января 2026 года в отношении попавших под антироссийские санкции либо по решению правительства имеющих право не раскрывать полностью или частично сведения о своей деятельности компаний.

Требования отнесения компаний к ЭЗО

Кроме того, принятый закон корректирует правила отнесения компании к экономически значимым организациям (ЭЗО). Попасть в соответствующий правительственный список смогут компании, если уровень прямого или косвенного участия в них российских бенефициаров через иностранные холдинговые компании (ИХК) составляет "не менее" 50%. Сейчас требование строже - через ИХК российские бенефициары должны контролировать отечественную компанию "более чем" на 50%.

Кроме того, законопроект предусматривает, что к ЭЗО могут быть отнесены компании, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, если их выручка за последний завершенный отчетный год превышает 10 млрд рублей.

Сейчас у организации, которая претендует на статус ЭЗО по уровню выручки или стоимости активов, эти параметры должны быть выше пороговых значений в 75 млрд рублей и 150 млрд рублей соответственно. При этом сама организация или ее "дочка" должны соответствовать и другим условиям: являться, в частности, градообразующим предприятием или субъектом критической информационной инфраструктуры, внедрять технологии или программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг, оказывать услуги в сфере информационных технологий или связи, являться системно-значимым банком и т.д.

Новые права миноритариев ЭЗО

Статус ЭЗО, установленный законом 470-ФЗ, позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, а также временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Согласно документу, после приостановки корпоративных прав ИХК перейти на прямые выплаты дивидендов от ЭЗО смогут и ее миноритарные совладельцы, имеющие в ней не менее 5% через иностранные структуры в недружественных юрисдикциях. Также можно будет добиться приостановки осуществления корпоративных прав иностранной структуры в ЭЗО, например голосования на собраниях. Эти правила не будут применяться, если ЭЗО является публичным акционерным обществом.

Основанием для применения этих мер будет являться уклонение иностранным миноритарным совладельцем от своих обязанностей как акционера или участника ЭЗО, совершение действий, которые могут привести к прекращению или приостановлению деятельности организации.

Рассматривать эти дела будет Арбитражный суд Московской области. Обратиться в суд с соответствующим заявлением смогут российские резиденты, если их доля в иностранном совладельце ЭЗО составляет более 50%. Но сделать это они смогут только после получения заключения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Аналогичное полномочие будет и у уполномоченного правительством РФ федерального органа исполнительной власти, говорится в документе.

После удовлетворения судом заявления российские резиденты, владеющие ЭЗО через иностранную структуру, будут обязаны вступить в прямое владение ее акциями или долями, либо передать право на них кому-то другому.

Сейчас в правительственном перечне ЭЗО девять компаний.