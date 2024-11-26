Возможность ограничения корпоративных прав иностранных холдингов в ЭЗО продлена на 2025 год

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 582759-8, который на год продлевает возможность временно приостанавливать в отношении экономически значимых организаций (ЭЗО) корпоративные права иностранных холдинговых компаний (ИХК), например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Соответствующие изменения вносятся в закон 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями".

470-ФЗ изначально позволил через суд до конца 2024 года временно приостанавливать в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, а также получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Обратиться с таким заявлением в суд вправе, в частности, акционеры, участники, члены совета директоров ЭЗО, а также профильное для организации министерство.

Принятый закон разрешает им ходатайствовать о пролонгации этого ограничения. Суд будет вправе продлить его до конца 2025 года. "При этом обстоятельства, явившиеся основанием для приостановления осуществления прав и установленные соответствующим решением арбитражного суда, не подлежат повторному доказыванию", - говорится в принятом документе.

Кроме того, документ закрепляет непосредственно в законе право бенефициаров, владеющих российскими ЭЗО через ИХК, передать иным лицам право на вступление в прямое владение частью акций или доли в ЭЗО. До этого закон 470-ФЗ не конкретизировал, возможно ли такое "дробление", но оно было разрешено президентским указом от 2 июля 2024 года № 569.

Кроме того, принятый закон позволяет в ряде случаев проводить без обязательного выкупа акций у миноритарных акционеров реорганизацию компаний путем присоединения к ним 100%-ных "дочек". Это будет возможно, если балансовая стоимость активов присоединяемой "дочки" не превышает 2% от балансовой стоимости активов материнской организации, и стоимость чистых активов присоединяемого юрлица не меньше его уставного капитала.

Сейчас акционеры компании вправе требовать выкупить у них все или часть их акций, если принято решение о ее реорганизации.