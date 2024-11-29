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Нефть Brent подорожала до $73,38 за баррель

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени подорожали на $0,1 (0,14%) - до $73,38 за баррель. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,45, до $73,28 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,43 (0,63%) - до $69,15 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за празднования в США Дня благодарения.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате.

"Рынок нефти продолжает сталкиваться с неопределенностью" в плане погодных условий, спроса и геополитических событий, сказал главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана.

"Вкупе с переизбытком предложения на рынке, это вызывает сомнения в том, что ОПЕК+ отменит добровольное сокращение добычи", - добавил он.

С начала недели Brent подешевела примерно на 3% за счет снижения геополитических рисков. Как сообщалось, Израиль достиг соглашения о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", что уменьшило вероятность перебоев поставок топлива из региона.

нефть
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