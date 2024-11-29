"Яндекс" приобрел сервис NewPay по оплате товаров и услуг через QR-код СБП

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Яндекс" стал владельцем компании ООО "НьюПэй", которое развивает сервис оплаты товаров и услуг через QR-код СБП.

По данным ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 28 ноября и структурирована через ООО "Финансовые и платежные технологии".

""Яндекс" закрыл сделку по приобретению сервиса NewPay. Сделка позволит расширить набор платежных инструментов и сценариев оплаты через сервис "Яндекс Пэй", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе интернет-компании.

ООО "НьюПэй" зарегистрировано в сентябре 2024 года. До сделки оно на 70% принадлежало Ивану Бортнику, 25% было у Алексея Локонцева, 5% - у Игоря Мельникова.

На сайте NewPay говорится, что сервис интегрирован с такими системами как "Эвотор", Posiflora, Quick Resto, "Модуль Касса", "Аспро" и др. Партнерами проекта являются TopGun, "Даблби", "Кантата", OnePriceCoffee, SurfCoffee, Cofix и т.д.